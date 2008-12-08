Кириленко: БЮТ до утра будет ждать предложений относительно коалиции

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО считает, что завтра намного больше шансов избрать председателя Верховной Рады депутатским большинством, чем создать коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам по окончании заседания лидеров фракций.

«Завтра может состояться позитивное голосование по председателю ВР», - сказал он.

В то же время И.КИРИЛЕНКО отметил, что лидерами фракций было принято решение до 9.00 завтрашнего утра сделать перерыв в заседании лидеров фракций с тем, чтобы впоследствии снова сесть за стол переговоров.

И.КИРИЛЕНКО заверил, что если завтра будет избран председатель ВР, то правительство будет готово сразу же явиться в парламент для обнародования своей антикризисной программы.

«Мы до утра ждем предложений – кому-то не хватает голосов для формирования большинства или коалиции, мы готовы для такого разговора», - сказал он.

При этом И.КИРИЛЕНКО заметил, что БЮТ готов к избранию председателя ВР, но только при двух условиях: подписание коалиционного соглашения и принятия пакета антикризисных мероприятий.

По его словам, председатель парламента может быть избран и без участия фракции БЮТ – силами других четырех фракций.