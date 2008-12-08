В БЮТ говорят, что не готовят соглашений ни с одной из партий

Первый заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко Андрей КОЖЕМЯКИН утверждает, что БЮТ не готовил коалиционных соглашений ни с одной из политических сил.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БЮТ в Верховной Раде.

«В отдельных средствах массовой информации появилась информация о том, что Блок Юлии Тимошенко подготовил какие-то «рабочие», «черновые», или другие проекты текстов коалиционных соглашений с определенными политическими силами. Учитывая это, считаю необходимым сообщить, что Блок Юлии Тимошенко не готовит, не подписывал и не согласовывал политических соглашений или проектов коалиционных соглашений ни с одной из политических сил”, - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, фракция БЮТ, правительство Украины обратились ко всем политическим силам с единственным предложением, которое содержит четкие меры и законопроекты, требующие первоочередного принятия в украинском парламенте для эффективного противостояния и борьбы с финансово-экономическим кризисом.

Как отметил А.КОЖЕМЯКИН, БЮТ неоднократно призывал все политические силы Украины объединить свои усилия в сложное для страны время. “Наше предложение является одинаковым для всех политических сил. Она не содержит никаких идеологических вопросов. Основной целью предложения БЮТ является объединение усилий в составе широкой коалиции из всех политических сил, представленных в Верховной Раде Украины, для борьбы с последствиями мирового экономического кризиса, минимизации его влияний на Украину, создания условий для нормального функционирования экономики государства и защиты украинских граждан”, - заявил А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, БЮТ и Партия регионов уже разработали рабочий вариант коалиционного соглашения. В частности, как сообщает сегодня «КоммерсантЪ-Украина», ссылаясь на свои источники, соглашение о создании большинства в ВР было составлено Партией регионов и передано БЮТ для доработки. Документ носит декларативный характер и состоит из двух частей. В первой изложены принципы создаваемого большинства, а во второй – регламент его деятельности.

По данным издания, со стороны БЮТ над текстом соглашения работали вице-спикер Николай ТОМЕНКО и один из заместителей председателя фракции Андрей ПОРТНОВ.