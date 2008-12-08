Эксперты прикинули вероятность создания коалиции БЮТ и ПР

Эксперты называют высокой вероятность создания коалиции между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко уже на этой неделе.

Об этом шла речь сегодня в ходе круглого стола в УНИАН на тему “Избрание Президента в парламенте: модель для коалиции или будущего”.

Эксперт Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК выразил мнение, что шанс на создание такой коалиции уже завтра или в четверг в процентном отношении – 80% к 20%.

Он также прогнозирует, что председателем ВР будет избран первый заместитель председателя парламента, представитель Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По мнению В.КУЛИКА, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ понимает, что избрание его на должность спикера может превратить заседание парламента в шоу, что негативно отразится на его рейтинге. “ЛАВРИНОВИЧ будет техническим спикером, выгодным как Партии регионов... Выгодным и коалиции в целом, поскольку способен договариваться”, - считает эксперт.

Единственным препятствием для создания коалиции В.КУЛИК называет вопрос гарантий сохранения за лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО должности премьер-министра.

В свою очередь, эксперт Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО выразил мнение, что создание такой коалиции вероятнее, чем проведение досрочных парламентских выборов.

В то же время, он прогнозирует, что эта коалиция просуществует относительно недолгое время – до начала активной фазы президентских выборов. При этом Ю.ЯКИМЕНКО заметил, что не верит в реализацию планов БЮТ и Партии регионов относительно избрания Президента в парламенте через внесение изменений в Конституцию.

Эксперт убежден, что лидеры этих политических сил не откажутся от возможности посоревноваться за полномочия, которые сегодня имеет Президент.