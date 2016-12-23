Путина на пресс-конференции попросили освободить Сущенко

"Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше", - отметил Путин, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

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Комментируя вопрос задержания Сущенко, а также украинского режиссера Олега Сенцова, Путин заявил, что "они должны заниматься журналистикой и режиссурой".

"Конечно, ни у кого нет желания держать режиссеров и журналистов. Но что нам делать, если режиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки?.. Сначала мы отпустим режиссера, а потом кадровых разведчиков? Мы отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договорится чтобы это было прекращено и тогда можно будет подумать об актах амнистии, я против этого ничего не имею”, - заявил Путин.

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Как известно, ФСБ РФ 30 сентября в Москве задержала Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

Лефортовский райсуд Москвы тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года. Защита требует перевода Сущенко под домашний арест с последующим проживанием в гостинице при Посольстве Украины в РФ.