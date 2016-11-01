Фейгин рассказал, кто сдал Сущенко российским ФСБшникам
Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает обвиняемого в "шпионаже" журналиста Романа Сущенко, заявил, что его подзащитного задержали 30 сентября в Москве из-за показаний друга семьи.
Об этом Фейгин сообщил в эфире 5 канала.
«Он (Роман Сущенко – УНИАН) несколько раз приезжал в Москву к своему брату. Поддерживал отношения с другом семьи. Друг семьи просто его сдал. Все», - рассказал адвокат подробности задержания журналиста.
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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну».
Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».
Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.