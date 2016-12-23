Сурков готовит "ДНР" и "ЛНР" ко включению в состав РФ - Тымчук

11:39, 23 декабря 2016
Политика
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По данным группы "Информационное сопротивление", Сурков встретился с лидерами боевиков и проинструктировал, как им следует готовить население самопровозглашенных "республик" ко вхождению в состав РФ.

Владислав Сурков / REUTERS

Помощник президента России Владислав Сурков пообещал вхождение самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" в состав РФ максимум через 1,5 года, сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По словам Тымчука, представители "ДНР" провели совещание с участием Суркова, на котором тот потребовал от "властей" больше общаться с местными жителями и доводить информацию о "весомом вкладе России в развитие "республики".

"Согласно его обещанию, через год-полтора ДНР и ЛНР должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц", - отметил Тымчук.

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Теги: #Донбасс#Россия#Сурков