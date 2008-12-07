Тимошенко: реформа усилит роль местного самоуправления

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила граждан Украины с Днем местного самоуправления.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Премьер отметила, что “местное самоуправление является одним из важнейших принципов функционирования власти в обществе, неотъемлемой составляющей демократии”.

“Именно вы своим ежедневным трудом развиваете народовластие в стране, делаете весомый вклад в развитие демократического, правового государства. Убеждена, что от Вашего профессионализма, ответственности и настойчивого труда зависит развитие регионов Украины. Вы делаете колоссальное дело, ведь развивая свое село, поселок, город, вы строите демократическое государство”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность, что “совместными усилиями, благодаря тесному и конструктивному сотрудничеству мы обеспечим всестороннее, полноценное и эффективное развитие территориальных общин, которое будет основываться на принципах Европейской хартии местного самоуправления”.

Также премьер подчеркнула, что “во времена реформ, которые переживает наша страна, актуальным остается проведение административно-территориальной реформы, которая усилит роль местного самоуправления”. “Следствием такой реформы станет предоставление органам местного самоуправления возможности проводить эффективную политику в интересах людей, предоставляя им высококачественные доступные услуги”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО и заметила: “С целью усиления роли местного самоуправления Правительство проводит последовательную политику по децентрализации местных бюджетов. Мы пересмотрели принцип распределения ресурсов общего бюджета между государственным и местными бюджетами в интересах местных и в дальнейшем готовы к эффективному сотрудничеству”.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала работникам местного самоуправления плодотворной работы, успехов и общественной поддержки в дальнейшей деятельности на благо Родины.

Справка УНИАН. В соответствии с указом Президента от 25 ноября 2000 года №1250/2000 День местного самоуправления в Украине отмечается ежегодно 7 декабря.