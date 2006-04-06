Украина перевела тонны бумаги на зарубежных избирателей

Центральная избирательная комиссия погасила 4 тысячи 34 неиспользованных открепительных удостоверения и 12 тысяч 807 неиспользованных избирательных бюллетеней с зарубежных избирательных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, процедура погашения состоялась сегодня в ЦИК.

По факту погашения неиспользованной избирательной документации составлены соответствующие акты, которые будут переданы для хранения в архивные учреждения Украины.

Как сообщал УНИАН, ЦИК в феврале изготовила для зарубежного избирательного округа 7 тысяч 903 открепительных удостоверения и 418 тысяч 806 избирательных бюллетеней. Однако в связи с сокращением количества избирателей, включенных в список по зарубежному избирательному округу, на участки было переданы 3869 открепительных удостоверений и 405999 избирательных бюллетеней.