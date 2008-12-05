Наливайченко просит Януковича утихомирить Коновалюка

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины, первый заместитель председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в открытом письме к лидеру фракции Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ отмечает, что "тема незаконных поставок вооружений в Грузию является надуманной, ее раздувание существенно вредит национальным интересам", и просит содействовать защите национальных интересов нашего государства от клеветнических кампаний. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении пресс-центра, в частности, отмечается, что письмо направлено "в связи с тем, что документально опровергнуты все клеветнические утверждения о якобы незаконных поставках вооружений в Грузию".

В письме к В.ЯНУКОВИЧУ и.о. председателя СБУ пишет, что обращается "по поводу ситуации, которая сложилась вокруг необоснованных обвинений со стороны народного депутата Украины В.КОНОВАЛЮКА относительно „незаконных” поставок вооружений в Грузию".

В связи с этим СБУ официально информирует, что "на государственном уровне, при участии причастных к функционированию системы военно-технического сотрудничества министерств, ведомств и организаций, были проведены тщательные проверки, которые подтверждают законность поставок вооружений, которые осуществлялись в Грузию, а также их соответствие международным нормам.".

"В этом контексте важно и мнение международных экспертов, которые четко указывают, что в отношении Грузии не существует никаких ограничений на поставки вооружений. Все поставки из Украины в Грузию осуществлялись исключительно на основании соглашений, заключенных уполномоченными на это отечественными предприятиями-спецэкспортерами с Министерством обороны Грузии или другими законными грузинскими импортерами, по соответствующим разрешениям Государственной службы экспортного контроля Украины, являющейся специально уполномоченным государственным органом, который санкционирует экспорт вооружений. За всеми передачами вооружения осуществлялся контроль за доставкой груза конечному потребителю, в т.ч. путем получения сертификатов подтверждения доставки", - отмечает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Все изложенное выше является безусловно доказанным фактом, отмечает руководитель СБУ. Кроме этого, Украина в соответствии со своими обязательствами в рамках международных режимов контроля за вооружениями регулярно отчитывалась перед ООН и ОБСЕ об осуществлении поставок в Грузию.

"Подытоживая высказанное, хочу еще раз отметить, что тема незаконных поставок вооружений в Грузию является надуманной, ее раздувание существенно вредит национальным интересам и наносит экономический ущерб украинским предприятиям, а следовательно - и нашим гражданам", - отмечает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В связи с этим, и.о. председателя СБУ обращается к В.ЯНУКОВИЧУ "с просьбой принять во внимание вышеприведенное и способствовать защите национальных интересов нашего государства от клеветнических кампаний".

Копия письма направлена председателю временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Валерию КОНОВАЛЮКУ.

Как сообщал УНИАН, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права В.КОНОВАЛЮК, в частности, заявлял, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского оружия из военного арсенала в пгт Лозовая Харьковской области. По его словам, поставки осуществлялись на протяжении мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами. «Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Также он утверждал, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам, а также о том, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ не раз опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках Украиной оружия в Грузию.

17 ноября Служба безопасности Украины заявила, что в рамках расследования уголовного дела по факту разглашения государственной тайны следователями СБУ завершена проверка обстоятельств поставок товаров военного назначения в Грузию. По результатам определенных законодательством следственных действий никаких нарушений национального законодательства Украины и международных соглашений не выявлено.