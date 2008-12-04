Ющенко призывает говорить о НАТО без шумихи и эмоций

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает без “шумихи” и “эмоций” вести обстоятельный разговор о преимуществах членства Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжествах по случаю 17-й годовщины Вооруженных сил Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что надежные гарантии защиты и территориальной целостности Украины даст только полноценное и полноправное вхождение нашего государства в евроатлантическое пространство коллективной системы безопасности, объединяющее ведущие страны мира.

“Здесь не надо шумихи, здесь не надо слишком эмоциональных дискуссий. Здесь надо формировать обстоятельный очевидный ответ на очевидные вещи”, - заметил глава государства.

Президент повторил свою позицию о преимуществах вступления Украины в НАТО.

При этом он призвал военнослужащих быть в авангарде работы по интеграции Украины в Североатлантический альянс.