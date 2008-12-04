Тимошенко сегодня наложила табу на политику
13:53, 04 декабря 2008Политика
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Пресс-конференция в Черновицкой области
Сегодня на пресс-конференции в Черновицкой области премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отказалась комментировать политические вопросы.
Как передает корреспондент УНИАН, премьер попросила задавать вопросы исключительно по теме строительства Днестровской ГАЭС.
Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Черновицкой области. Премьер ознакомилась с работой Днестровской ГАЭС и приняла участие в мероприятиях, посвященных монтажу гидроагрегата и наполнения водой котлована первой очереди Днестровской ГАЭС.
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