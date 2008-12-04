Сегодня Верховная Рада снова «закинет невод»
08:55, 04 декабря 2008Политика
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Будем с "золотой рыбкой"?
Сегодня Верховная Рада предпримет очередную попытку избрать спикера парламента.
Сейчас на эту должность претендуют "нашеукраинец" Иван ПЛЮЩ, "регионал" Александр ЛАВРИНОВИЧ, коммунист Адам МАРТЫНЮК, лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.
Как сообщалось, должность председателя Верховной Рады остается вакантной с 12 ноября, когда депутаты приняли отставку прежнего председателя Арсения ЯЦЕНЮКА от пропрезидентской фракции «Наша Украина - Народная самооборона».
Ранее вопрос об избрании спикера трижды вносился в повестку дня, но проголосовать его так и не удавалось.
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