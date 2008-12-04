Сегодня Верховная Рада снова «закинет невод»

Сегодня Верховная Рада предпримет очередную попытку избрать спикера парламента.

Сейчас на эту должность претендуют "нашеукраинец" Иван ПЛЮЩ, "регионал" Александр ЛАВРИНОВИЧ, коммунист Адам МАРТЫНЮК, лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

Как сообщалось, должность председателя Верховной Рады остается вакантной с 12 ноября, когда депутаты приняли отставку прежнего председателя Арсения ЯЦЕНЮКА от пропрезидентской фракции «Наша Украина - Народная самооборона».

Ранее вопрос об избрании спикера трижды вносился в повестку дня, но проголосовать его так и не удавалось.