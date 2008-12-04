Винский не перенесёт коалиции БЮТ и Партии регионов

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что в случае создания коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов подаст в отставку с занимаемой должности.

Об этом идет речь в заявлении И.ВИНСКОГО, обнародованном на сайте министерства.

“Самообманом является мысль о том, что коалиция БЮТ и Партии регионов принесет Украине политическую и экономическую стабильность, что это решит проблемы, которые возникли в результате кризиса. Скорее будет наоборот”, - отмечает И.ВИНСКИЙ.

Он выразил убеждение, что на сегодня главная цель Партии регионов – “любым путем (хоть досрочные выборы, хоть коалиция) получить доступ к государственным ресурсам. Потому что только это в условиях жесткого финансового кризиса поможет олигархам сберечь свой краденый капитал. А сохранить свои состояния они смогут лишь в очередной раз ограбив государство и украинцев”.

И.ВИНСКИЙ считает, что создание “неестественной коалиции между демократическим БЮТ и олигархической Партией регионов приведет к потере какой-либо перспективы для Украины, а внесение изменений в Конституцию Украины с целью самосохранения лишит народ любого влияния на власть”.

“Я убежден, что украинцы на это никогда не согласятся”, - отмечает министр.

По его мнению, выход для Украины не “в политическом сговоре верхушек и возвращении к эпохе “кучмизма”, а в опоре на народ и движение в Европу”.

И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что считает категорически недопустимым создание коалиции между БЮТ и Партией регионов.

Он заявил, что в первый день создания такой коалиции объявит об отставке с должности министра транспорта и связи Украины.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО 2 декабря заявил, что фракция БЮТ готова к созданию коалиции с фракцией Партии регионов.