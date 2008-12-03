Антинатовские буклеты раздают "люди из прошлого"

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что антинатовские буклеты в Украине распространяют люди “из прошлого”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сообщил сегодня украинским журналистам после заседания Комитета Украина-НАТО.

Министр продемонстрировал журналистам буклеты, которые, по его словам, распространяются в гостиницах города Киева. На буклетах изображена карта Киева и карта метро и содержится подпись на английским языком: «Украина приветствует друзей», а на красном фоне написано: «НАТО – уходи домой!».

«Это просто, я думаю, признак одного: эти люди не из вчерашнего, а из позавчерашнего”, - сказал В.ОГРЫЗКО.

“Мы не будем работать (в информационной сфере – УНИАН) так, как работают некоторые “товарищи”, - добавил он.

Министр также отметил, что эти буклеты не имеют выходных данных.