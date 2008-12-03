Гайсинский находится в Украине и в безопасности – Кернес

Бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Юрий ГАЙСИНСКИЙ, который недавно был похищен в Париже, находится в Украине и в безопасности. Об этом сегодня сообщил журналистам секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС, который приходится зятем Ю.ГАЙСИНСКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, Г.КЕРНЕС сказал: Ю.ГАЙСИНСКИЙ в безопасности. По его словам, его тесть «находится на территории Украины, среди своей семьи, в кругу своих друзей».

Как сообщал УНИАН, по информации информагентств, недавно неизвестные похитили в Париже бывшего 1-го заместителя генпрокурора Украины Ю.ГАЙСИНСКОГО, потребовали за него 20 миллионов долларов и отпустили через шесть дней без уплаты выкупа.

По этому делу парижская полиция задержала двух человек: водителя, который встречал Ю.ГАЙСИНСКОГО в парижском аэропорту, и украинского предпринимателя, с которым экс-прокурор приехал в Париж.

По данным следствия, Ю.ГАЙСИНСКИЙ сопровождал своего соотечественника в качестве эксперта для подписания соглашения по недвижимости. Коллеги прилетели 24 ноября и устроились в гостинице «Маврикий» в центре французской столицы. Согласно показаниям Ю.ГАЙСИНСКОГО и его спутника, их похитили четверо вооруженных человек в масках, когда они ехали из гостиницы на взятом напрокат автомобиле.

Об исчезновении украинских граждан в органы правосудия заявил французский адвокат, и 26 ноября за дело взялась парижская криминальная полиция. В тот же день зять Ю.ГАЙСИНСКОГО, который имеет в Украине депутатскую должность, получил от похитителей требование о выкупе: они просили 20 миллионов долларов. В воскресенье утром похищенные очутились в своей гостинице, хотя за их освобождение никто не платил. Они утверждают, что неизвестные держали их в районе города Фонтенбло (около 60 километров от Парижа). По этому делу продолжается следствие.