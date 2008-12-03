Миллиардер Черновецкий замахнулся на невозможное

14:35, 03 декабря 2008
Политика
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Мэр встретился с послом

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и председатель Представительства Еврокомиссии в Украине посол Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА договорились о возможном сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и Ж.М.ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА состоялась сегодня в мэрии Киева.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он гордится тем, что избран мэром столицы Украины. Он отметил, что хочет показать всему миру, что не только Киев, но и Украина являются одними из наилучших городов и стран на планете.

«Я – миллиардер, официальный в Украине… У меня все есть, но я хочу сделать невозможное. Я хочу всем в мире доказать, что Украина the best, что наши люди лучшие, самые добрые, самые красивые, что они могут и должны жить лучше, чем в европейских странах», - сказал мэр украинской столицы.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ признался, что каждый раз, когда он возвращается в Киев, его душа «замирает от радости».

В ходе встречи Ж.М.ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА заверил мэра Киева, что со своей стороны готов сделать все от него зависящее, чтобы Киев достиг уровня крупных европейских столиц.

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