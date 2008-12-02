Юрий Стець: Народная самооборона - за Литвина

"Мы не поддерживаем кандидатуру Ивана Плюща, поскольку понимаем, что в дальнейшем она не найдет поддержки", - заявил народный депутат от группы «Народная Самооборона» Юрий Стець.

По его словам, «Народная Самооборона» предложила фракции БЮТ, части НУ-НС и Блоку Литвина на протяжении суток определиться и создать большинство, поскольку только такое большинство может обеспечить стабильную работу Верховной Рады.

«Это может быть парламентская коалиция или просто парламентское большинство», - сообщил Ю.Стець. «После этого пусть народ из уст лидеров этих партий узнает, почему не было создано большинство, и из-за чьей позиции», - добавил он.

По его словам, «Народная Самооборона» в таком парламентском большинстве может быть объединительной силой для того, чтобы был мир и покой в работе парламента.

Парламентарий также сообщил, что «Народная Самооборона» определилась в том, что будет поддерживать кандидатуру Владимира Литвина на пост спикера парламента.

Депутатская группа в Верховной Раде “Народная самооборона” официально обратилась к лидерам парламентских фракций БЮТ Ивану КИРИЛЕНКО, “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеславу КИРИЛЕНКО и блока своего имени Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой рассмотреть возможность создания демократического парламентского большинства и поддержать кандидатуру В.ЛИТВИНА на должность спикера.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении группы народных депутатов от “Народной самообороны”.

”Депутатская группа “Народная самооборона” единогласно в полном составе приняла решение не поддерживать кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады Украины”, - отмечается в обращении. Депутаты считают, что “кандидатура И.ПЛЮЩА – это сговор Банковой и Партии регионов”. “И.ПЛЮЩ – это человек, который не подписал коалиционное соглашение в декабре 2007 года. Это неприемлемая кандидатура, которая не является вариантом выхода из парламентского кризиса”, - убеждены депутаты от “Народной самообороны”.

В то же время они призывают лидеров фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина рассмотреть возможность создания демократического парламентского большинства и поддержать кандидатуру В.ЛИТВИНА на должность спикера парламента.

“Народная самооборона” считает такой вариант приемлемым для решения парламентского кризиса и создания всех условий для плодотворной работы парламента и правительства в период экономического кризиса в государстве, отмечается в заявлении.

Депутаты просят лидеров фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина дать публичный ответ на их предложение в течение ближайших суток.