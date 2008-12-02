Есть ли у Плюща шансы стать спикером ВР? - эксперты

У народного депутата Ивана ПЛЮЩА немного шансов стать председателем Верховной Рады Украины.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей “АКСИА”.

Центр напоминает, что 1 декабря на встрече с представителями фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддержал предложенную депутатами кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность главы Верховной Рады. В связи с этим Центр обратился к политическим экспертам с вопросом: «Имеет ли ПЛЮЩ шансы стать спикером ВР?».

Руководитель социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО не исключает, что И.ПЛЮЩ может стать спикером.

«Есть шансы, поскольку мы живем в стране чудес. Вполне возможно, что две ведущие фракции – БЮТ и Партии регионов пойдут навстречу В.ЮЩЕНКО и, создав коалицию, дадут человеку Президента, которым до сих пор считается И.ПЛЮЩ, стать руководителем парламента. Это будет справедливое решение между тремя политическими силами”, - сказал политолог.

Вместе с тем, по его словам, “если ПЛЮЩ думает, что будет возглавлять какую-то коалицию – именно будет возглавлять – то шансов у него никаких”.

В целом, по убеждению В.НЕБОЖЕНКО, “плохая примета - избирать человека, который в политике с начала 90-х годов прошлого века”. “Лучше бы он книги писал”, - добавил эксперт.

Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО также считает, что депутаты могут избрать И.ПЛЮЩА председателем ВР.

«Считаю, что ПЛЮЩ имеет шансы стать спикером, но они очень слабые. Дело в том, что БЮТ и коммунисты будут выступать «против». Есть также информация, что и часть фракции НУ-НС не поддержит ПЛЮЩА. Если это правда, то шансы его очень незначительны”, - сказал Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

В свою очередь, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ убежден, что И.ПЛЮЩ станет спикером парламента при условии поддержки его кандидатуры фракцией Коммунистической партии и Блока Литвина.

«В.ЮЩЕНКО, очевидно, договорился с пропрезидентской частью НУ-НС и частью Партии регионов, чтобы реализовать именно этот сценарий. Политические предпосылки таких договоренностей существуют. Но сугубо арифметически этого недостаточно. Нужны дополнительные голоса Блока Литвина и коммунистов. БЮТ заявил, что кандидатуру ПЛЮЩА поддерживать не будет. Поэтому этот вариант очень сложен для реализации. Хотя сохраняется возможность включения коммунистов в новый пасьянс, если им будет гарантировано кресло первого вице-спикера”, - сказал А.ГАРАНЬ.

Президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ убежден, что И.ПЛЮЩА изберут спикером, если в ВР будет создано техническое большинство для создания временного антикризисного правительства.

«Его поддержка может стать результатом нового компромисса между оппозицией к бывшей демократической коалиции, имею в виду Партию регионов, и политической составляющей президентской команды. Компромисс будет касаться формирования новой исполнительной власти, деятельности парламента... Формирование технического большинства, которое смогло бы сформировать и временный состав технического правительства, которое взяло бы на себя неблагодарную роль антикризисных мер в первом полугодии 2009 года – это реальное задание. Если состоится этот компромисс, И.ПЛЮЩ может получить поддержку. Другие варианты мне кажутся маловероятными”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

В то же время, по его мнению, если “Наша Украина” будет лишь настаивать на кандидатуре спикера, и не будет готова к новым компромиссам, то у парламентариев не будет никакого мотива для того, чтобы поддерживать кандидатуру И.ПЛЮЩА.