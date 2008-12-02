Ющенко ввел новую должность для улучшения отношений с Россией
Богатырева и Грищенко провели брифинг
|Костянтин ГРИЩЕНКО
Об этом журналистам на брифинге в Секретариате Президента сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, ссылаясь на соответствующий указ Президента.
Комментируя этот указ, сам К.ГРИЩЕНКО на этом же брифинге отметил, что на сегодняшний день не все в порядке в украинско-российских отношениях, и в первую очередь «не все в порядке в тональности наших отношений».
Вместе с тем, по словам посла, если, особенно в условиях кризиса, Украина и Россия будут вместе принимать необходимые меры, то это даст возможность обеим странам выйти из него с наименьшими потерями.
К.ГРИЩЕНКО также добавил, что обеим странам придется много поработать над эффективностью новосозданной украинско-российской межведомственной группы. Отдельно он отметил, что украинские государственные органы должны выступать с единой линией, таким образом, чтобы «мы работали на решение, а не на обострение» всех вопросов.