В НАТО нашли компромиссную формулу относительно Украины

Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран-членов НАТО будут обсуждать последующие шаги относительно урегулирования спора вокруг вступления в Альянс Украины и Грузии.

Как передает “Немецкая волна ”, накануне брюссельские дипломаты сообщили о достижении принципиального согласия в этом вопросе. Согласно компромиссной формуле, Украина и Грузия должны осуществить подготовку к последующему вступлению в Альянс путем выполнения так называемой «национальной годовой программы». В ней будет идти речь, в частности, о демократическом контроле над военными, свободе слова, независимости правосудия и честных выборах. Консультации должны проводиться в рамках уже существующих комиссий НАТО-Украина и НАТО-Грузия. На этом настояли в первую очередь США, которые традиционно лоббируют процесс вступления этих двух стран в альянс.

Основной противник быстрого предоставления Киеву и Тбилиси Плана действий по приобретению членства в НАТО – Германия – в свою очередь смогла отстоять пункт о том, что эти программы не станут заменителями ПДЧ. Берлин предостерег относительно преждевременного принятия обоих государств в ряды Североатлантического альянса и призывал к диалогу с Россией в этом вопросе.

Компромиссная формула, выработанная брюссельскими дипломатами, в большой мере отображает британское предложение. Как известно, США и Великобритания вместе с бывшими государствами так называемого «восточного блока» активно поддерживают немедленное включение Украины и Грузии в Альянс. Согласно такому подходу, Украине и Грузии будет предложен специальный план согласованных и общих с НАТО действий без четкого расписания, порядка и графика получения ими членства в Североатлантическом альянсе. И хотя обе страны уже принимают участие в программе партнерства с НАТО, британцы призывают своих союзников создать более структурированную программу отношений между НАТО и Украиной и Грузией с четкими гарантиями регулярного обмена в военных вопросах, а также конкретной помощи в модернизации их армий.

Как сообщал УНИАН, для обсуждения британской компромиссной формулы в Лондон в понедельник прибыла госсекретарь США Кондолиза РАЙС. По итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом МИЛИБЕНДОМ она заявила, что Украине и Грузии нужно пройти еще «долгий путь», прежде чем они смогут стать членами НАТО.