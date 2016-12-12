Геращенко после "ножа в спину" в ООН призвала Беларусь к нейтралитету в Минских переговорах

17:09, 12 декабря 2016
Политика
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Представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала Беларусь придерживаться нейтральной позиции в вопросе Минских переговоров.

Геращенко встретилась с новым послом Республики Беларусь / Фото УНИАН

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила, что встретилась с новоназначенным послом Республики Беларусь в Украине Игорем Соколом. "Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, вопросы межпарламентского диалога и сотрудничества в экономической и гуманитарной сфере", - сообщила она.

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Кроме того, депутат отметила, что поблагодарила Беларусь за содействие в создании нейтральной площадки в Минске для работы ТКГ и подгрупп. "Мы ценим белорусское гостеприимство, и иногда кажется, что в Минске украинские участники групп проводят больше времени, чем в Киеве", - написала Геращенко.

Вместе с тем, подчеркнула она, "откровенно озвучила четкую позицию украинской власти: мы ожидаем от Беларуси действительно нейтральной позиции, без поддавков и подыгрывания одной из сторон". "В частности, Украина восприняла, как "нож в спину", позицию Беларуси во время голосования в третьем комитете ООН Резолюции о нарушении прав человека в оккупированном и украденном у Украины Крыму", - заявила парламентарий.

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Теги: #Минск#Беларусь#Геращенко