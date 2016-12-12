Президент Литвы назвала коррупцию ключевой проблемой Украины

Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе работы Второго украинско-литовского делового форума.

"У вас есть шанс - объединить деловые круги и общество, и победить эту опухоль. Только вы сами можете с ней справиться, - сказала президент. - Мы (мировое сообщество - УНИАН) видим, что в Украине есть желание очищаться. И это желание стало возможным, в том числе благодаря небольшому давлению", - сказала она.

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"Но ничего не поделаешь, реформы - это не всегда приятно. Но если Украина хочешь развиваться, она должна быть прозрачной и честной. Главное, не воровать у своих людей", - добавила Грибаускайте.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, которая находится в Украине с рабочим визитом.