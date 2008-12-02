Политологи оценивают избрание Президента лидером партии

Эксперты считают, что избрание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО председателем партии «Народный Союз Наша Украина» “сужает пространство для политических маневров” главы государства и возглавляемой им политической силы.

Об этом говорится в переданном УНИАН опросе политических экспертов, проведенном Центром исследований политических ценностей «АКСИА» относительно оценки избрания Президента председателем НСНУ.

Так, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что с политической точки зрения – это шаг на сближение с собственной партией, направленный на то, чтобы преодолеть дистанцию между Президентом и пропрезидентской политической силой. По его мнению, то, что избрание состоялось перед новой волной коалиционных процессов и спикериады в Верховной Раде, “добавляет интриги, но сужает пространство для маневра «Нашей Украины»”.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО считает, что Президент поставил себя в жесткие рамки относительно возможностей политического маневра и поиска компромисса, поскольку согласился, чтобы политическая линия “Нашей Украины” и его политические взгляды воспринимались как единое целое. “С формально-правовой точки зрения Президент пошел на риск - Конституция указывает на то, что он не может занимать должностей в объединениях граждан. Но политическая целесообразность превысила правовую сомнительность такого шага, следовательно, в последующих кампаниях Президент и “НУ” не смогут делать вид, что они в известной мере независимы один от друга”, - считает Ю.ЯКИМЕНКО.

Отмечено, что глава государства нарушил законодательство, согласившись возглавить политическую партию. В частности, народный депутат Украины, председатель Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Олесь ДОНИЙ отмечает, что статья 103 Конституции Украины прямо запрещает Президенту состоять в руководящих должностях в «объединениях граждан», к каковым относятся и политические партии.

Кроме того, по мнению эксперта, избрание Президента лидером партии "бесспорный успех НСНУ, ведь ЮЩЕНКО сам по себе бренд и на него до сих пор ориентируется значительная часть национал-демократического электората”.

Со своей стороны директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отмечает, что подобные действия являются “продолжением технологических игр, которые в действительности не имеют отношения к интересам общества и государства”. По его мнению, “это технологически правильный для личных задач Президента шаг”.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО единогласно избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина». До этого он был почетным председателем «Нашей Украины».

Пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА 29 ноября отметила, что решение съезда “Народного Союза Наша Украина» является признанием Президента Украины В.ЮЩЕНКО политическим лидером этой партии. По ее словам, ожидается, что в связи с этим решением будут внесены изменения в устав партии на втором этапе съезда этой политической силы, где должны быть сформированы руководящие органы НСНУ.

В то же время сегодня эксперты Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство» заявили, что Президент В.ЮЩЕНКО не имеет права возглавлять политическую партию «Народный Союз «Наша Украина», поскольку это нарушает требования Конституции Украины.