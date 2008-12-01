Томенко: Ющенко убедили, что ему лучше быть не Президентом

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО отмечает, что Конституция Украины запрещает совмещать должности Президента страны и лидера партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя избрание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО председателем политической партии «Народный Союз Наша Украина».

«Виктора ЮЩЕНКО убедили, что ему эффективнее быть не Президентом, а лидером партии», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО единодушно избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина». До этого В.ЮЩЕНКО был почетным председателем «Нашей Украины».

Пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА 29 ноября отметила, что решение съезда “Народного Союза Наша Украина» является признанием Президента Украины В.ЮЩЕНКО политическим лидером этой партии.

По ее словам, ожидается, что в связи с этим решением будут внесены изменения в устав партии на втором этапе съезда этой политической силы, где должны быть сформированы руководящие органы НСНУ. И.ВАННИКОВА также отметила, что решение съезда об изменениях в составе руководящих органов партии требует регистрации в Министерстве юстиции Украины.