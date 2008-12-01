Ющенко назначил Балоге нового заместителя

А себе - представителя в ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ (№1131/2008), которым назначил Петра ОЛИЙНЫКА заместителем главы Секретариата Президента Украины - представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины. Текст указа размещен на официальном сайте Президента Украины. Как сообщал УНИАН, 20 февраля Президент своим указом освободил П.ОЛИЙНЫКА от должности председателя Львовской облгосадминистрации.

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