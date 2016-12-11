Первые местные выборы в объединенных тергромадах: ОПОРА сообщила о явке по состоянию на 16:00

Как сообщается на сайте Гражданской сети ОПОРА в Волынской области проголосовали 60% избирателей, Ривненской – 48%, Тернопольской – 33%, Черниговской – 48%, Полтавской – 41%, Харьковской – 31%, Днепропетровской – 37%, Запорожской – 33%, Николаевской – 35%, Одесской – 44%, Винницкой – 41%.

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Информация о явке избирателей в Херсонской области отсутствует.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 11 декабря, проходят первые местные выборы в 41 объединенной территориальной громаде в 13 областях. Выборы проводятся в громадах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей. Из них три являются городскими, 13 – поселковыми, 25 – сельскими общинами.

Голосование началось в 8.00 и продлится до 20.00.