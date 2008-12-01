Посольство Украины в России раскусило Жириновского

ЛДПР, пикетируя Посольство Украины в России, таким образом пытается «напомнить о себе своим избирателям», заявил корреспонденту УНИАН в РФ пресс-секретарь посольства Олег ВОЛОШИН.

«Винегрет из лозунгов, с которыми ЛДПР сегодня пришла под стены Посольства Украины, свидетельствует о том, что Владимир ЖИРИНОВСКИЙ и его соратники не столько хотят быть услышаны в Киеве, сколько стремятся напомнить о себе своим избирателям», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он призвал граждан Украины спокойно относиться к этой и другим акциям ЛДПР и аналогичных радикальных партий и движений, зарабатывающих очки на провоцировании напряженности в украино-российских отношениях.

«Их деятельность в целом не совпадает с отношением большинства россиян к Украине, к внешнеполитическому курсу РФ», - сказал О.ВОЛОШИН.

В то же время он в очередной раз выразил сожаление по поводу того, что муниципальные власти Москвы регулярно дают разрешение на проведение под стенами посольства публичных мероприятий тем партиям и группам, которые откровенно декларируют свои намерения выступить с провокационными антиукраинскими заявлениями.

«Такая трактовка фундаментального права на свободу собраний не способствует укреплению дружбы между народами Украины и России», - отметил О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, около 20 активистов ЛДПР провели митинг возле Посольства Украины в РФ, протестуя против политики украинской власти.