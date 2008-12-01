Томенко: Наша Украина пусть хранит целомудрие, а мы поборемся с кризисом

Заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что на сегодняшний день большинство фракций парламента готовы к созданию максимально широкого объединения для выхода Украины из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что ему трудно спрогнозировать, насколько такое объединение будет формально создано как коалиция, или просто будет формализовано публичными договоренностями.

«Но для меня очевидно одно: сегодня дискуссия о юридической коалиции в 226 или 230 голосов завершила свое существование. Сегодня такая коалиция в условиях кризиса не будет эффективно работать», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам заместителя председателя ВР, соответствующее широкое объединение должно, в первую очередь, базироваться на конкретном плане выхода из экономического кризиса

Н.ТОМЕНКО прогнозирует, что такое объединение будет включать в себя больше, чем 300 народных депутатов. «Это должно быть конституционное объединение, которое сможет оперативно взять на себя ответственность за ситуацию в стране», - сказал он.

При этом, говоря конкретно о формате такого объединения, М.ТОМЕНКО заметил, что сейчас идет разговор о нескольких форматах. В частности, объединение в составе четырех с половиной фракций. Н.ТОМЕНКО объяснил, что речь идет о четырех с половиной фракциях, ввиду решения съезда «Нашей Украины». «Я на съезде услышал месидж, что "Наша Украина" ничего не хочет делать вместе с другими политическими силами, поскольку теряет политическое целомудрие в борьбе за национальную идентичность. Поэтому "Наша Украина" будет бороться за национальную идентичность, а остальные четыре с половиной фракций будут защищать Украину от кризиса», - сказал он.

При этом заместитель председателя ВР не исключил, что если не будет договоренностей об объединении при участии четырех с половиной фракций, то может быть объединение при участии трех фракций.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что фракция БЮТ готова к любым переговорам относительно кадровых вопросов, но при этом считает их второстепенными. При этом он заверил, что блок для более широкого объединения в ВР даже готов уступить свою должность заместителя председателя ВР. «Мы сегодня в такой ситуации находимся, что не можем позволить себе драться за должности и в этой борьбе делать так, чтобы парламент еще несколько недель не работал», - сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли, что БЮТ готов уступить место премьер-министра Украины ради нового объединения, Н.ТОМЕНКО сказал: «Если это объединение при участии БЮТ, то мы уже говорили, что если будут убедительные аргументы в интересах другого кандидата, то мы готовы это рассмотреть и принять решение».

В то же время заместитель председателя ВР допустил, что возможен и такой вариант событий, когда такое объединение будет создано без БЮТ.