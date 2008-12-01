Новый налог на зарплату вернет «конверты» - эксперты

Эксперты считают, что в случае принятия внесенного в Верховную Раду законопроекта о порядке налогообложения дохода физических лиц гражданам станет невыгодно получать легально высокую зарплату.

Об этом пишет газета «Дело» (№220 (734)), отметив, что автором налоговых изменений выступает народный депутат от НУ-НС, представляющая партию главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ «Единый Центр», Оксана БИЛОЗИР.

Законопроект предусматривает, что ставка налога с доходов физлиц будет дифференцированной. Так, граждан, имеющих доходы до 6 тыс. грн. в месяц, ждет некоторое налоговое послабление - ставка налога снизится для них с 15% до 10-12,5%. Для украинцев, зарабатывающих до 12 тыс. грн., ставка сохранится на прежнем уровне. А тех, кто зарабатывает свыше 12 тыс. грн. в месяц, ожидает увеличение налоговой нагрузки. С их доходов будут взимать 20%.

Экономисты прогнозируют, что с введением прогрессивной ставки в стране резко упадет количество официально зарегистрированных миллионеров, а доходы в бюджет значительно сократятся. Они подчеркивают, что бизнес на повышение налогов всегда реагирует одинаково - уходит в тень и снижает поступления в бюджет

«Платить будут по минимуму», - прогнозирует заместитель председателя Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Константин БОНДАРЕВ (БЮТ). Он уверен, что документ принесет больше вреда, чем пользы.

По словам К.БОНДАРЕВА, систему сбора налогов с физических лиц нужно совершенствовать, но повышение ставок подоходного налога задачу не решает. «Какие бы ставки мы ни делали, большими от этого поступления не будут. Люди как не платили налоги, так и не будут их платить», - отметил К.БОНДАРЕВ.

Как отмечает издание, прогрессивная шкала налогообложения существовала в Украине до 2004 г. Тогда ставка подоходного налога варьировалась от 10 до 40%. Причем самая высокая ставка налогообложения применялась уже при месячных заработках свыше 1,7 тыс. грн. С 2004 г. законом была введена единая ставка - 13% подоходного налога. С 2007 года она была увеличена до 15%. Основной причиной введения единой ставки была необходимость вывода доходов из тени. Идея проста: для самых богатых украинцев налоговая ставка снижалась сразу на 27 процентных пунктов. Это не могло не заставить их легализовать свои капиталы.

Газета отмечает также, что после установления единой ставки налогообложения в стране резко возросло количество официальных миллионеров. К примеру, по итогам 2004 г. их было зарегистрировано уже 3 тыс. В 2005 году их количество почти удвоилось - до 5,7 тыс. Насколько выросло количество миллионеров по итогам 2007 года, неизвестно - налоговая не обнародовала этих данных.

Одновременно с каждым годом повышались поступления в бюджет от налога на доходы граждан: если в 2004 г. в бюджет попало 13 млрд. грн., то по итогам 2005 года - уже 18 млрд. В 2007-м граждане перечислили 33,6 млрд. грн.