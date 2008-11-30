Ющенко увидел, что Тимошенко выполнит бюджет, но добавил ложку дегтю

Президент Виктор Ющенко считает, что нынешний госбюджет будет выполнен.

Об этом он сообщил в интервью телеканала «1+1».

«Очевидно, в целом за год мы бюджет выполним», – сказал Президент. Он отметил, что состоянием на сегодняшний день его перевыполнение составляет 106%. Вместе с тем он опять раскритиковал правительство за популистскую политику бюджетных расходов. «Не нужно искать аргумент во внешних кризисах, кризис был во внутреннем управлении», – сказал В.Ющенко.

Он также выразил пожелание, чтобы госбюджет на следующий год был бездефицитным.