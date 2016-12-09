Климкин и генсек ОБСЕ обсудили усиление компонента безопасности СММ на Донбассе

Как сообщила пресс-служба МИД, соответствующее усиление предусматривается с целью обеспечения эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

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Климкин подчеркнул необходимость обеспечения постоянного мониторинга СММ на линии разведения и присутствия наблюдателей миссии на неконтролируемом участке украинско-российской государственной границы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Отдельно была подчеркнута важность мониторинга со стороны ОБСЕ и ее независимых институтов во временно оккупированном Крыму, учитывая грубые нарушения прав человека на аннексированном полуострове.