НУ-НС срочно рассмотрит вопрос о дисциплине

На ближайшем заседании фракции НУ-НС будет рассматриваться вопрос о дисциплине во фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ.

А.ПАРУБИЙ отметил, что оценка действий депутатов, которые игнорируют решения фракции, должна быть более жесткой.

Он подчеркнул, что партия “Народный Союз Наша Украина” будет делать все для того, чтобы фракция была более монолитной.

В то же время он заметил, что никаких кадровых вопросов, в том числе и вопрос кандидатуры Председателя Верховной Рады сегодня на съезде “Нашей Украины” не обсуждался. Также съезд партии не принимал никаких решений, касающихся входа или невхождения в коалицию с БЮТ или Партией регионов.

По словам А.ПАРУБИЯ, в ходе съезда этот вопрос затрагивался, в частности, все делегаты говорили о том, что нельзя сотрудничать с теми силами, в основе действий которых лежат не национальные интересы.

«И в данном случае назывался пример 2 сентября, когда состоялась неформальная коалиция БЮТ и Партии регионов, и была дана жестко негативная оценка подобным действиям в парламенте», - сказал А.ПАРУБИЙ.