Геращенко о трагедии в Княжичах: Аваков понесет политическую ответственность за события в МВД

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он отметил, что политическую ответственность за происходящее в МВД Аваков понесет в любом случае.

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"Арсен Аваков является министром внутренних дел. Министр внутренних дел не осуществляет непосредственно руководство Нацполицией. Конкретно этой операцией занимались сотрудники полиции на уровне Киева, на уровне районов Киева. Поэтому является чистым популизмом заниматься вопросом переложения ответственности на министра. Он несет политическую ответственность за происходящее в МВД, и он ее понесет в любом случае", - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) Нацполиции, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны, которые вместе с двумя работниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ.

В результате стрельбы погибли 5 сотрудников полиции. Уголовное производство открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.