В Мальте парламент единогласно одобрил запрет на "лечение от гомосексуализма"
Мальта стала первой страной в Европе, в которой официально запретили репаративную терапию - методику изменения сексуальной ориентации человека с гомосексуальной на гетеросексуальную.
Закон о запрете этой практики был единогласно одобрен мальтийскими законодателями, передает Русская служба BBC.
Согласно документу, за "изменение, подавление и уничтожение сексуальной ориентации или гендерной принадлежности человека" предусматривается штраф до 10 тысяч евро или тюремный срок до одного года.
В законе также отмечается, что никакая сексуальная ориентация или гендерная принадлежность не может рассматриваться как отклонение или болезнь.
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Репаративная терапия основана на идее, что гомосексуальность является следствием психического расстройства.
Ряд медицинских организаций, в том числе Всемирная психиатрическая ассоциация, называют эту практику неэтичной, ненаучной и вредной для здоровья пациентов.
Сторонники репаративной терапии утверждают, что в ходе нее используются стандартные психотерапевтические методы, и люди могут прибегнуть к ней по своей воле.
Сегодня репаративная терапия чаще применяется в США, чем в Европе, при этом в некоторых американских штатах (в том числе в Калифорнии и Иллинойсе) она запрещена.