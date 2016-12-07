В Мальте парламент единогласно одобрил запрет на "лечение от гомосексуализма"

Закон о запрете этой практики был единогласно одобрен мальтийскими законодателями, передает Русская служба BBC.

Согласно документу, за "изменение, подавление и уничтожение сексуальной ориентации или гендерной принадлежности человека" предусматривается штраф до 10 тысяч евро или тюремный срок до одного года.

В законе также отмечается, что никакая сексуальная ориентация или гендерная принадлежность не может рассматриваться как отклонение или болезнь.

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Репаративная терапия основана на идее, что гомосексуальность является следствием психического расстройства.

Ряд медицинских организаций, в том числе Всемирная психиатрическая ассоциация, называют эту практику неэтичной, ненаучной и вредной для здоровья пациентов.

Сторонники репаративной терапии утверждают, что в ходе нее используются стандартные психотерапевтические методы, и люди могут прибегнуть к ней по своей воле.

Сегодня репаративная терапия чаще применяется в США, чем в Европе, при этом в некоторых американских штатах (в том числе в Калифорнии и Иллинойсе) она запрещена.