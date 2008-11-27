Страны НАТО не дадут Украине остаться нейтральной - генсек ОДКБ

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай БОРДЮЖА считает, что страны НАТО не дадут Украине остаться нейтральными государством. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Это право Украины выбирать себе статус. Лично я не верю, что Украине дадут возможность оставаться полностью нейтральным государством. Мы же все видим, что у вас там происходит – как ее тянут в НАТО. Даже если вы захотите, думаю, вам не дадут остаться полностью нейтральными…», - сказал Н.БОРДЮЖА.

По его мнению, «все делалось и делается для того, чтобы не было сближения с Россией».

Отвечая на вопрос, какая система коллективной безопасности более выгодна Украине - НАТО или ОДКБ, он сказал, что необходимо все взвесить, в том числе и с финансовой точки зрения.

«На сегодняшний день в Украине эксплуатируется техника, которая произведена на заводах России и Украины. Кроме того, офицеры готовятся в учебных заведениях по программам, созданным специалистами России, Украины, Беларуси. У нас один менталитет, у нас единая система безопасности, которая сохранилась со времен СССР. С точки зрения вопросов безопасности – это огромное количество нитей, которыми мы связаны. Сегодня некоторые политики Украины все это хотят оборвать», - сказал он.

По его мнению, вступление Украины в НАТО как минимум усложнит ситуацию для решения совместных проблем безопасности.

«У нас сегодня в рамках СНГ Объединенная система ПВО, куда входит и Украина. Получается, это надо ломать. У нас сегодня есть связи в военно-промышленном комплексе, и ряд систем вооружения мы делаем и разрабатываем вместе. У нас есть взаимодействие спецслужб. А нам потом скажут – границу закрываем и вся ориентация на Европу. Центр уже будет в Брюсселе», - сказал Н.БОРДЮЖА.

Кроме этого, генсек ОДКБ уверен, что интеграция в Альянс повлечет за собой социальные проблемы.

«У меня в Украине живут родители и брат, и я бы не хотел, чтобы мне надо было получать визу в Украину. Все это приведет к тому, что мы как единый народ будем иметь разделительную линию. Я этого не хочу и не думаю, что простые украинцы этого хотят. Но логика последних действий ведет именно к этому», - сказал Н.БОРДЮЖА.

Справка УНИАН. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политический союз, созданный бывшими республиками СССР на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Договор продлевается автоматически каждые пять лет.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.