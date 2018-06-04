События недели: версия читателей УНИАН – допрос "легитимного", "пленки" Онищенко и "крематорий" на Подоле

Эта неделя началась с выступления того же героя, который завершил предыдущую. В понедельник вся страна прильнула к экранам, выслушивая откровения беглого «легитимного» Виктора Януковича.

Суд по всему, наши власти либо смирились с неизбежностью его выступления в суде, либо, что более вероятно, послушали, какую ахинею он нес после сорванного ранее допроса, и успокоились – поняв, что никакой опасности от него исходить не может. Ведь на фоне знатока, любящего поэтессу «Ахметову» и обзывавшего ялынку «йолкой» (за что, в конце концов, и схлопотал от нее по лицу) наши нынешние правители выглядят даже очень ничего.

Да и в самом деле, что, в итоге, нам смог рассказать любитель страусов? Суть многочасового допроса можно выразить несколькими, неоднократно прозвучавшими, фразами: не помню, не знаю,Путину не звонил, плохих приказов не давал. Поблагодарить его, разве что, можно только за пополнение «золотого фонда цитат Януковича», которые напомнили украинцам, какое все-таки недоразумение было у нас президентом.

Впрочем, о такой мелочи, как Янукович, читатели быстро забыли, когда на горизонте замаячил новый повод для «зашквара». Дело в том, что на улице, являющейся одной из визитных карточек Украины – легендарном Андреевском спуске – достроили новый театр. Все бы ничего, да вот только дизайн этого объекта культуры в сердце столицы, мягко говоря, не пришелся публике по душе. А, как мы знаем, каждый украинец в душе – архитектор. Вокруг несчастного театра развернулась целая истерия. Одни увидели в нем завод по производству «Звезды смерти», другие – Храм ситхов, третьи – вообще крематорий. При этом пикантность истории добавлял тот факт, что спонсировала постройку этого, по определению вице-премьера Розенко, «одоробла», замечательная корпорация «Рошен».

Соцсети незамедлительно отреагировали на появление театра морем шуток и фотожаб, сам театр «завел» свои странички в соцсетях, где стал жаловаться на депрессию. Градус кипения достиг такой степени, что вмешаться пришлось почетному боксеру мэру Киева Виталию Кличко. Он пообещал не сдавать театр в эксплуатацию, пока не будет учтено мнение специалистов и общественности. Где были мэр и пресловутые специалисты последние пару лет, пока шла реконструкция, история умалчивает.

Радовались наши читатели и смелости украинских военных, развернувших небывалую активность рядом с украденным русскими «братьями» Крымом. Последние годы Украина активно восстанавливала разваленную за последнее десятилетие систему ПВО. Успешно продвинувшись в реализации программы «Ракетный щит», украинскиевоенные решили продемонстрировать свои возможности, не преминув попутно дать щелчок по носу «северным братьям» и напомнить всему миру, что вопрос временно оккупированного Крыма не снят с повестки дня.

Нашла эта история свое отражение и в соцсетях, где украинцы вовсю потешались над реакцией российского истеблишмента на учения под Крымом. Более подробно о предпосылках, целях и результатах ракетных стрельб, как военных, так и политических, можно прочитать в публикации «Крымский ракетный кризис».

На внутриполитической арене наши читатели также внимательно следили за откровениями вляпавшегося в газово-коррупционный скандал, но благополучно сбежавшего из Украины нардепа-олигарха Александра Онищенко. Быть может, на него никто бы и не обратил внимания, если бы сам беглый нардеп не привнес в эту историю фамилию президента Украины.

К слову, если раньше любителя кобыл и красавиц Онищенко обвиняли в организации преступной схемы, по которой государству был нанесен ущерб в размере более 3 миллиардов гривен, то на этой неделе СБУ взялась за депутата-беглеца серьезно, обвинив, ни много ни мало, в государственной измене. Основываясь на переписке беглого олигарха с адвокатом, в СБУ пришли к выводу, что Александр Онищенко получил российский паспорт, пошел на сотрудничество с Кремлем и «готовит массированную информационную атаку на Украину». В ответ на это Онищенко, которому, похоже, не дают покоя лавры майора Мельниченко, сидевшего под диваном у Кучмы, заявил, что целый год записывал разговоры с Порошенко на ручные часы с диктофоном. И, дескать, передал весь этот компромат спецслужбам США.

В ответ на это «разоблачение», в Администрации президента предложили беглому депутату вернуться в Украину, прихватив весь упомянутый компромат, поскольку украинские правоохранители уже который месяц ждут его с «распростертыми объятиями». В общем, ждем продолжения истории. Уверен, будет интересно.

И последними в списке самых популярных тем уходящей недели стали новости сериала «безвиз для Украины», который скоро может переплюнуть «Санта-Барбару» по продолжительности.

Отечественные чиновники крайне болезненно отреагировали на провал «безвиза». Например, замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов начал генерировать просто безумные идеи, предложив украинцам для ускорения отмены виз добровольно взять на себя квоту на расселение нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока, заполонивших ЕС. Прозвучало это как-то, скажем так, унизительно. Впрочем, в самом Минюсте незамедлительно отреагировали, назвав эту ценную мысль «личными размышлениями Петухова».

В свою очередь, вице-спикер ВР Ирина Геращенко отбросила в сторону всякую дипломатичность и обвинила европейские страны в «бесстыдном торможении предоставления Украине безвиза и полной ратификации Соглашения об ассоциации». Сложно с ней не согласиться.

На этом фоне украинцы пропустили историческое для Украины событие. Спустя 30 лет после катастрофы 1986 года, на этой неделе было успешно завершено надвижение арки, накрывающей четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Знаете ли вы, что это самая большая в мире подвижная конструкция, которую строили представители более 40 стран? Известен ли вам тот факт, что она может спрятать внутри себя Статую свободы в полный рост? Если нет, то почитайте материал «Что мы знаем об Арке для Чернобыля: тяжелее Эйфелевой башни и может спрятать Статую Свободы».

Не нашла должного отклика аудитории и новая блестящая идея премьера Владимира Гройсмана, которая вскоре будет иметь прямое отношение к нашим кошелькам. Он долго думал и, наконец, придумал, как заставить украинцев, у которых нет счетчиков, «правильно» платить за тепло. Решение оказалось до гениальности простым. Тем жителям, у которых дома нет счетчиков, отныне будут начислять платежки за тепло, основываясь на средних показателях тех домов, где счетчики есть. По мнению «мудрого» правительства, средние начисления будут «объективными и справедливыми».

Напоследок – новость из пучины абсурда, в которую уверенно погружается наши северные соседи. Любимчик Путина, настоящий мужик и байкер «Хирург», известный своими жалобами на злобных польских пограничников, в свое время отобравших у него суровую розовую косметичку, предложил изменить герб России путем добавления в него советских и имперских символов. По его мнению, российский герб должен превратится в некоего мутанта с элементами Российской империи, СССР и современной РФ. Полностью описывать все его выкладки о сакральности, «наймитах ЦРУ» и «великий народ» рука не поднимается, кому интересно – смотрите здесь. Только будьте осторожны, не поперхнитесь от смеха.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН