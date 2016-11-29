Минюст отреагировал на идею расселить в Украине мигрантов в обмен на "безвиз" с ЕС

18:33, 29 ноября 2016
Политика
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Предположение о том, что Украина могла бы принять мигрантов для получения "безвиза", - это личные размышления замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова, а не позиция всего ведомства.

петухов предположили, что Украина могла бы принять мигрантов для получения безвиза/ REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

"Публикации в Facebook заместителя Министра юстиции Сергея Петухова и его размышления на тему возможного получения Украиной квоты на расселение мигрантов является его личной позицией как гражданина и человека... Данная позиция никоим образом не отражает официальную позицию Минюста или его главы Павла Петренко", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Украина выполнила абсолютно все обязательства, взятые на себя в рамках процесса по "безвизу". 

Напомним, ранее Петухов написал на своей странице в Facebook, что Украина могла бы предложить ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов для того, чтобы украинцы получили безвизовый режим.

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