Минюст отреагировал на идею расселить в Украине мигрантов в обмен на "безвиз" с ЕС

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

"Публикации в Facebook заместителя Министра юстиции Сергея Петухова и его размышления на тему возможного получения Украиной квоты на расселение мигрантов является его личной позицией как гражданина и человека... Данная позиция никоим образом не отражает официальную позицию Минюста или его главы Павла Петренко", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Украина выполнила абсолютно все обязательства, взятые на себя в рамках процесса по "безвизу".

Напомним, ранее Петухов написал на своей странице в Facebook, что Украина могла бы предложить ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов для того, чтобы украинцы получили безвизовый режим.