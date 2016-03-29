"Потешные байкеры" Путина снова попробуют прорваться в Берлин

Как сообщает агентство ТАСС, об этом во вторник журналистам сообщил президент мотоклуба Александр Залдостанов, известный под псевдонимом "Хирург".

"После успешного марш-броска в прошлом году мы хотим повторить его и в этом... Возможно, в будущем это вообще станет традицией - встреча Дня Победы на колесах, на мотоциклах", - сказал он.

Старт колонны байкеров намечен на 29 апреля. Маршрут пробега лежит через территорию России, Белоруссии, Польши, Словакии, Австрии, Чехии и Германии. Планируется, что мотопробег завершится 9 мая в Берлине.

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Залдостанов заверил, что этот мотопробег будет гораздо многочисленнее, чем в прошлом году. При этом он посетовал, что сам не сможет поехать в Европу, так как находится под санкциями.

В свою очередь главный советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Морозов сообщил, что МИД РФ своевременно проинформировал правительства европейских стран, по дорогам которых планируется провести мотопробег.

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Впрочем, прошлогоднюю попытку мотопробега российских байкеров по ЕС вряд ли можно назвать успешной. Польша и Литва отказались пропустить "Ночных волков" Путина через границу, сообщал тогда УНИАН.

В то же время представители движения уверяли, что некоторым из них все же удалось прорваться в Европу.

Однако больше всего "европейский пробег" путинских байкеров запомнился историей с косметичкой. Суровые байкеры пожаловались на тяжелые условия, при которых их проверяли на границе с Польшей. "Ночных волков" расстроил подробный обыск их личных вещей, устроенный пограничниками. "Обыскивали досконально, каждый носок и косметичку, все личные вещи, все делали жестко, хотя и в рамках закона", - жаловались тогда байкеры. Это заявление вызвало волну всевозможных шуток и фотожаб в сети. Сами байкеры позже уверяли, что косметички принадлежали их спутницам.