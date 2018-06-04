Крымский ракетный кризис

Причиной нового обострения украинско-российских отношений послужили планы украинских военных провести 1 и 2 декабря 2016 года воздушные стрельбы в акватории Черного моря. Но эти действия (вполне нормальные для любого государства, проводящего военные учения на собственной территории), почему-то не на шутку взбудоражили «соседа» - Российскую Федерацию. Впрочем, искать логику в очередной волне агрессии со стороны государства, которое, бесстыдно украв часть территории другой страны, продолжает поддерживать военный конфликт в Украине, вряд ли стоит.

Возвращаясь к «ракетному скандалу», отметим, что за последний год Украина активно продвинулась в реализации программы «Ракетный щит» и осуществила ряд успешных испытаний нового ракетного оружия. Так в августе был произведен пуск новой реактивной системы залпового огня «Ольха», а в ноябре стало известно о подготовке испытаний новой ракеты «Гром», которые анонсировались как раз на декабрь 2016 года.

По словам высшего руководства Украины, это оружие должно стать сдерживающим фактором для агрессивной политики России, и, в случае необходимости, может быть применено для превентивного удара и уничтожения личного состава, техники, складов, аэродромов и других важных целей на территории противника.

В России такому развитию событий были не очень рады и попытались любыми способами помешать проведению испытаний. Так, в письме, адресованном военному атташе при посольстве Украины в РФ от 26 ноября, говорится о том, что, «при обнаружении стартовавших ракет в указанном районе они будут уничтожаться силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ».

С украинской стороны эти угрозы назвали «попыткой перевода в активную фазу гибридной войны, которую Россия ведет против нашей страны в течение последних трех лет». И начали испытания согласно заявленным планам.

«Единственная причина, которая сейчас заставляет нас проводить эти учения (Воздушных сил ВСУ, – УНИАН), – это необходимость быть постоянно готовыми к полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа», - отметил президент Украины Петр Порошенко.

Все законно и безопасно

В чем украинское руководство уверено на 100%, так это в том, что все действия с украинской стороны абсолютно законны и не предполагают никаких рисков для гражданского населения (эту тему активно развивают россияне в своих страшилках). «Украина действует в рамках всех международных соглашений и взятых на себя международных обязательств. Поэтому мы обращаем внимание наших международных партнеров на сознательные провокации со стороны Российской Федерации с целью дальнейшей эскалации военной агрессии в регионе», - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

При этом в командовании воздушных сил ВСУ отмечают, что граница «опасной зоны» испытаний проходит в 27-30 км от северо-западного побережья Крыма, а непосредственное место проведения пусков на расстоянии 90 км, что полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова.

Позицию военных подтверждает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец: «То, что заявила Украина, сделано на основании всех правовых норм и в соответствии с мировой практикой. Крым – наша территория, поэтому мы вправе проводить испытания там, где считаем нужным».

По словам Згурца, после аннексии Крыма, у Украины фактически не осталось подходящих для таких целей полигонов: «Для дальнейшего развития образцов, касающихся ракетного или авиационного вооружения, крылатых ракет или систем залпового огня – нам нужно где-то их испытывать. Ранее это все происходило в Крыму: в Феодосии находился Государственный испытательный центр, были утвержденные места полигонов».

Эксперт напомнил, что Россия аннексировала территорию Крыма с этими полигонами. И теперь, незаконно владея Крымом, пытается рассказывать Украине, где мы можем или не можем испытывать свое вооружение. «Для России это политический вопрос», - подчеркивает Згурец.

Собственно, негативную реакцию у россиян вызывают не только нынешние воздушные стрельбы. Совсем недавно испытание украинской «Ольхи», проводимое в Одесской области, вызвало еще одну истерику в РФ.

«Для проведения стрельб был закрыт сектор Черного моря. Так они свои суденка пригнали все, чтобы следить за испытаниями с расстояния», - описал реакцию российского руководства на испытания «Ольхи» помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков и разместил видео, запечатлевшее «наблюдателей».

Неудачная демонстрация силы

Впрочем, в этот раз реакция российской стороны вышла куда более демонстративной: 29 ноября в Сети появились фото разворачиваемых на украинско-российской границе систем ПВО С-300-Антей, который позволяет поражать современные самолеты и ракетные цели на дальности 2,5 тысячи километров. Но этим РФ не ограничилась. Посыпались угрозы. Мол, в случае чего, Россия не ограничится только наземными средствами ПВО, а будут привлечены и силы Черноморского флота РФ. «Министерство обороны РФ предупреждает, что при обнаружении стартовавших ракет в указанном районе они будут уничтожаться силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ… В случае если стартовавшие ракеты создадут угрозу российским объектам, находящимся в данном районе территории РФ (на суше, на море и в воздушном пространстве), будут нанесены ответные удары для уничтожения средств их пуска», - говорится в письме Минобороны РФ украинскому военному атташе при посольстве Украины в РФ.

Однако, по словам Згурца, ожидать ответного удара от России не стоит. «Если говорить об ответном ударе, тогда ответный удар по чему? По акватории Черного моря? Испытания проходят в зоне украинской ответственности», – напомнил он.

Таким образом, какая-либо военная реакция РФ на украинские испытания станет еще одним фактом признания агрессивной политики Российской Федерации в отношении Украины.

В подтверждение такого мнения свидетельствует тот факт, что официальный Кремль, после того, как российские угрозы просочились в Сеть, предпочел спрятать голову в песок. Так, 30 ноября, комментируя сообщения СМИ о том, что Россия будет сбивать украинские ракеты возле оккупированного Крыма и нанесет удар по пусковым установкам на территории Украины, если такие запуски состоятся, а также, давал ли президент России соответствующие указания российским военным, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: «Не могу ответить на ваш вопрос, честно говоря, первый раз об этом слышу, надо уточнить».

Более того, российские пропагандистские СМИ тут же попытались протянуть в информполе мнение, что Украина-де выдумала повод для пиара и, всего лишь, испытывает очередную модернизованную ракету советских времен. «В частности, речь может идти о попытках реанимировать ЗРК «Печора», принятый на вооружение в СССР еще в 1961 году. Имеются сведения, что за модернизацию этих комплексов взялось некое предприятие «Аэротехника-МЛТ» – никому не известный киевский кооператив, получивший подряд от Минобороны Украины. Именно поэтому опасность того, что очередное испытание этих и других «изделий», проведенное к тому же некомпетентными специалистами, приведет к трагедии, весьма высока…», - оценили ситуацию на пропагандистском канале «Звезда».

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По состоянию на утро 1 декабря уже стало известно о первых успешных запусках украинских ракет. По словам командования воздушных сил ВСУ, сначала были испытаны системы ПВО С-300, аналогичные развернутым с российской стороны на границе Крыма. «Сегодня, несмотря на истерику России, на угрозы применить ракетное оружие против нас, мы провели военные учения с испытательными пусками управляемых ракет средней дальности. И, что важно, мы это сделали, согласно утвержденному плану, в заранее определенное время и в публично заявленном месте. Ракеты попали в намеченные цели», - прокомментировал результаты испытаний Турчинов.

А что же угрозы России? Они так и остались угрозами. Очередным пустым бряцанием оккупантского оружия.

Владислав Швец