Луценко рассказал, когда суд начнет заочно судить Януковича за госизмену

Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале «1+1».

«Это дело является наиболее перспективным, в нем будет небольшое количество документов .. Дело о государственной измене Януковича в ближайшее время получит несколько важных следственных действий и переквалифицируется в обвинительный акт, который будет так же заочно вручен Януковичу и его защите», - заявил Луценко.

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«Янукович обвиняется в государственной измене в том же уголовном производстве, в котором военная прокуратура подозревает министра обороны РФ Шойгу и 20 генералов российских вооруженных сил - в ведении агрессивной войны, которая навредила суверенитету и территориальной целостности Украины», - добавил генпрокурор.

«Янукович сам подписал письмо с просьбой ввести на территорию нашей страны контингент российских вооруженных сил, о чем объявил представитель России в ООН Чуркин на весь мир. Сейчас мы получим стенограмму с ООН, мы получим показания свидетелей зачитывания этого письма и на этом скомплектованное дело с подозрения перейдет в обвинение. Если по делу будет не более 10-20 томов, я думаю, что это будет примерно так, то уже в первом квартале (следующего года - УНИАН) украинский суд в установленном законом порядке заочно сможет приступить к рассмотрению этого дела», - рассказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи с Ростовом состоялся допрос Януковича в качестве свидетеля по делу пяти экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время перерыва в заседании суда зачитал экс-президенту сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, и ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

Также экс-президент обвиняется в хищении бюджетных средств и других преступлениях.

29 ноября на официальном сайте Генпрокуратуры опубликована повестка о вызове Януковича на допрос как подозреваемого в государственной измене. Его просят явиться на 10.00 5 и 9 декабря к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ для участия в допросе.