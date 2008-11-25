Луценко обещает экс-шефу крымской милиции «обезжиривание» в судах

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не намерен восстанавливать Анатолия МОГИЛЁВА в должности начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, поскольку, прежде всего, решение этого вопроса лежит в компетенции Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, МВД еще не получило решение Окружного административного суда Донецка, восстановившего А.МОГИЛЁВА в должности начальника крымской милиции. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что МВД обратится с апелляцией на это решение.

«Я не буду работать с господином МОГИЛЁВЫМ и буду делать все законом возложенное на меня, чтобы это решение не было реализовано…», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и заверил: «Сколько будет работать ЛУЦЕНКО (в должности министра – УНИАН), столько будет работать ИЛЬИЧЕВ (Николай ИЛЬИЧЁВ, начальник УМВД Украины в АРК – УНИАН)».

«Так что господину МОГИЛЕВУ еще неоднократно придется пройти «обезжиривание» в судах», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, начальника крымской милиции А.МОГИЛЁВА назначил в феврале 2007 года тогдашний руководитель МВД Василий ЦУШКО.

В декабре прошлого года А.МОГИЛЁВ подал на имя министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО рапорт об освобождении от должности заместителя министра – начальника ГУМВД Украины в АРК с предоставлением очередного отпуска за 2007 год в связи с ухудшением состояния здоровья, а также рапорт на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об освобождении от должности по собственному желанию. Есть также соответствующее распоряжение Кабмина от 24 декабря 2007 года.

18 июня 2008 года парламент Крыма отказался согласовать назначение Н.ИЛЬИЧЕВА на должность начальника милиции автономии. В этот же день Кабинет Министров назначил Н.ИЛЬИЧЕВА заместителем министра внутренних дел - начальником ГУ МВД в АРК.

4 июля Президент Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Н.ИЛЬИЧЕВА. Глава государства отмечал, что это распоряжение издано вопреки Конституции Украины.

7 июля в Конституционный Суд поступило представление Президента о конституционности распоряжения Кабмина о назначении Н.ИЛЬИЧЕВА.

В конце сентября Окружной административный суд АРК признал противоправным отказ ВР Крыма в согласовании назначения Н.ИЛЬИЧЕВА, после чего парламент Крыма решил обратиться в Севастопольский апелляционный административный суд, настаивая на том, что законно принимал решение 18 июня.

Третьего октября Президент отменил свой указ от 4 июля о прекращении распоряжения правительства о назначении Н.ИЛЬИЧЕВА.