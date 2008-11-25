У Януковича указали МИДу его место

В Партии регионов настаивают, что приоритеты внешней политики в Украине определяет парламент.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов в ответ на комментарий МИД Украины по поводу выступления лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на Х съезде партии «Единая Россия» в Москве.

В заявлении отмечается: «Хочется в очередной раз напомнить представителям внешнеполитического ведомства, что приоритеты внешней политики в Украине определяет все же парламент. И именно потому, что Конституция у нас давно превратилась в чистую формальность, чиновники позволяют себе указывать руководителю крупнейшей фракции Верховной Рады и самой влиятельной партии в Украине, что ему и где говорить».

«Это не первый пример, когда МИД берется за несвойственные ему функции, забывая, что его дело – только обеспечивать реализацию внешнеполитических приоритетов государства, определенных законодателем. И уж тем более не на Михайловской площади решать, какой должна быть позиция Партии регионов относительно ЕЭП», заявляют в Партии регионов.

«Успехи нашей дипломатии на пути к зоне свободной торговли с ЕС известны. Они приблизительно там, где и безвизовый режим Украины с Евросоюзом, обретение ПДЧ и многие другие проекты, которые иначе как прожектами не назовешь. Поэтому на будущее просили бы воздержаться от подобных комментариев, которые однозначно не способствуют укреплению международного авторитета нашего государства, отмечают в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, в комментарии Министерства иностранных дел, распространенном сегодня, 25 ноября, говорится, что определение внешнеполитических приоритетов Украины относится к исключительной компетенции Президента Украины и Верховной Рады Украины, а не лидеров политических партий.

Как отмечается в комментарии, В.ЯНУКОВИЧ, выступая на съезде “Единой России” 20 ноября в Москве, затронул некоторые вопросы внешней политики Украины.

Диссонансом прозвучал тезис В.ЯНУКОВИЧА о реанимации Единого экономического пространства, отмечают в МИД. Известно, что после начала переговоров с Европейским Союзом о всесторонней и углубленной зоне свободной торговли вопрос о формировании ЕЭП утратил свою актуальность. Тем более, что курс на европейскую интеграцию, неотъемлемой составляющей которого является создание ЗСТ, всегда поддерживался Партией регионов, отмечают в МИД.

«Не меньшее удивление вызывает и озвученная В.ЯНУКОВИЧЕМ на указанном съезде позиция относительно конфликта в Грузии. Трудно себе представить, чтобы политик национального масштаба так откровенно ассоциировал себя с позицией государства, которое прибегло к непропорциональному применению силы, грубо нарушило нормы международного права и, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, было осуждено международным содружеством.

И еще одно. Наивными выглядят утверждения лидера Партии регионов о возможности политических сил стать гарантом стабильности отношений между Украиной и РФ. Это – иллюзия. Только государственные институты власти способны гарантировать развитие двусторонних отношений», - говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.