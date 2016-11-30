Суд Евросоюза аннулировал часть санкций против друга Путина Ротенберга (документ)

"Сегодняшним решением Трибунал частично одобрил иск господина Ротенберга об отмене (санкций). Он аннулировал ограничительные меры, действовавшие с 31 июля 2014 года по 14 марта 2015 года", — говорится в решении суда.

Однако, согласно решению суда, суд подтвердил ограничительные меры против Ротенберга за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.

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В то же время в решении суда не упоминается о каких-либо компенсациях Ротенбергу за семь месяцев "неправомерных" санкций.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав так называемый «референдум» о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% людей высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.