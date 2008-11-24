Криль намекает, что на премьер-министре пахать надо

Глава партии «Единый Центр», народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ считает, что неважно, кто будет новым премьер-министром Украины после отставки Юлии ТИМОШЕНКО, «главное, чтобы это была рабочая лошадка». Об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам И.КРИЛЯ, «когда будет создана в парламенте коалиция, тогда будет разная конфигурация Кабинета министров, тогда возникнет возможный вопрос о премьере».

«Сегодня не важно, в принципе, какая фамилия (будет у премьер-министра – УНИАН)… Сейчас нужен человек, как говорят, технический премьер, тот, который будет с утра до вечера пахать», - объяснил народный депутат.

Он раскритиковал Ю.ТИМОШЕНКО за то, что она слишком много времени отводит в своей работе участию в пресс-конференциях: «Не имеет право она ходить на пресс-конференции, она должна работать».

«Новый премьер-министр трижды на пресс-конференции ходить не будет, он будет работать. Сейчас нужен человек, который будет работать, без помпы, без амбиций президентских: с утра до вечера пахать», -подчеркнул И. КРИЛЬ и привел в качестве примера работу бывшего премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА.

«Поэтому, кто будет премьером, сейчас неважно, главное, чтобы это была рабочая лошадка», - заключил глава «Единого Центра».