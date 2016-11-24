В России пригрозили ограничить деятельность европейских СМИ

После утверждения в Европарламенте резолюции о противодействии исламистской и российской пропаганде, в которой упоминались российские пропагандистские СМИ, Москва пригрозила "ответными мерами".

Сейчас в МИД РФ надеются, что за резолюцией не последуют практические шаги по ограничению деятельности российских СМИ. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы надеемся, что за этой резолюцией не пойдут практические решения по ограничению деятельности российских СМИ. Есть повод для такой надежды, потому что принятие этого документа вызвало колоссальную волну неприятия в самом Европейском союзе», - сказала она.

«Если же все-таки этот документ будет реализовываться и применяться именно в контексте ограничения деятельности российских СМИ на территории стран ЕС, то, конечно, будут приниматься меры в ответ», - заявила Захарова.

В частности, она напомнила, что Россия и Польша обменялись лишением аккредитаций корреспондентов из этих стран.

Как сообщалось, ранее в среду Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с исламистской и российской пропагандой. В частности, в ней Евродепутаты предупреждают, что после аннексии Крыма и развязывания гибридной войны на Донбассе Кремль усилил свою пропаганду против ЕС. Они отмечают, что "российские власти используют широкий спектр средств и инструментов, таких как многоязычные телеканалы (например, Russia Today), псевдо-информационные агентства и мультимедийные платформы (например, Sputnik) [...], социальные медиа и интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать впечатление несостоявшейся государственности у восточных границ ЕС".