Блокируя доступ "Газпрома" к OPAL, Польша защищает Европу от Кремля - нардеп

Так председатель фракции «Народного фронта» Максим Бурбак прокомментировал заявление главы МИД Польши Ващековського о намерении заблокировать решение ЕС о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, который находится на территории Германии, передает пресс-служба партии.

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«Мы в Восточной Европе давно убедились, что российский газ - это никакой не бизнес, а политическая дубинка Кремля. Поэтому решение Еврокомиссии по OPAL – это не хозяйственный вопрос», - отметил парламентарий.

«Наши польские партнеры фактически поддержали позицию Украины. В заявлениях президента, МИД и Верховной Рады говорится о том, что такие решения угрожают даже не энергетической безопасности, а единству Европейского Союза и всей Европы в противодействии геополитической агрессии Путина. Этот авторитарный режим действует масштабно и во многих направлениях одновременно: где-то применяет оружие, других запугивает его применением; в Европе и США контролируемые Россией масс-медиа ведут массированную пропаганду и манипуляции. Традиционный российский инструмент для шантажа – газ – теперь должен внести дополнительные линии раскола между Востоком и Западом ЕС, остановить развитие альтернативных проектов поставки газа в Евросоюз из Норвегии и США», - отметил Максим Бурбак.

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Народный депутат считает, что сейчас всеми имеющимися средствами Россия раскалывает своего противника, чтобы демотивировать ЕС и НАТО, и расшатать их изнутри.

«Именно поэтому фракция «Народного фронта» настаивала на обращении украинского парламента относительно ситуации с газопроводом OPAL, в котором мы сделали акцент на политических и цивилизационных угрозах, которые таятся в «газовой агрессии» Москвы. Теперь важно напомнить, что основным приоритетом правительства Яценюка была энергетическая реформа и отказ от российского газа. Ибо все вменяемые государственники понимают: там, где есть российский газ - там есть политическое давление и раздор. Западные политики и аналитики неоднократно отмечали энергетическую реформу – как одно из важнейших достижений Яценюка», - подчеркнул Председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.