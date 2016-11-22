НАБУ установило девятого подозреваемого в хищении "киотских" денег

Очередным подозреваемым им оказался гражданин Российской Федерации, который вместе с ранее установленными сообщниками принял участие в приобретении фиктивных предприятий и изготовил документацию конкурсных торгов от их имени, которую использовали во время проведения процедур закупок LED-светильников в конце 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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«После разоблачения детективами преступной схемы завладения государственными средствами подозреваемый в мае текущего года выехал за пределы Украины. Сейчас детективы готовят материалы для объявления его в международный розыск», - говорится в сообщении.

В НАБУ также проинформировали, что 21 ноября по месту регистрации и по прежнему месту работы (офисное помещение) подозреваемого проведены обыски. По их результатам изъяли документы, которые будут использованы в качестве доказательной базы. Досудебное расследование в уголовном производстве находится на завершающей стадии.

Как напомнили в Бюро, 21 января 2016 года детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения, квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, по факту покушения на растрату государственных средств (480 млн грн), выделенных Украине на основании Киотского протокола. Покушение произошло в ГП «Украинские экологические инвестиции», входящая в сферу управления Министерства экологии и природных ресурсов Украины, во время проведения тендерных процедур по капитальному ремонту путем технического переоснащения светильников с лампами накаливания на светильники на основе LED-технологий. На причастность к хищению государственных средств НАБУ проверяло всех участников тендера.

В рамках уголовного дела трех человек арестовали (двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, один находится под домашним арестом), по двум вынесены обвинительные приговоры, двух человек объявили в национальный розыск и одного – в международный. В отношении еще одного человека готовятся материалы для объявления в международный розыск. Завершение досудебного расследования запланировано на начало декабря 2016 года.