Ющенко - о масштабе Голодомора: мороз по коже продирает

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что ознаменование 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов будет способствовать единению нации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации Национальной книги памяти и документально-художественной выставки «Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского нарда».

В.ЮЩЕНКО заметил, что эта трагическая страница истории украинского народа может способствовать объединении украинской нации.

«Может сделать много мотивов для 47 миллионов украинцев, почувствовать себя теснее друг возле друга, почувствовать локоть соседа, вспомнить, что мы украинцы, что мы единая нация, и у нас все будет хорошо», - сказал он.

Президент также подчеркнул важное значение для граждан помнить и изучать украинскую историю, в том числе такие трагические страницы, как голод 1932-1933 годов. Он в который раз подчеркнул, что нация, государство не могут существовать без знания истории, культуры, языка, традиций.

В.ЮЩЕНКО назвал Голодомор преступлением против украинской нации.

«Будет обидно, если мы будем смотреть на Голодомор, как толкуют его главные злодеи, – коммунисты, что виноват во всем Господь Бог, что он не дал воды, тепла. Это кричащая ложь», - сказал он, заметив, что за идеей искусственного голода в Украине было желание укротить украинское крестьянство, которое является движущей силой любой национально-освободительной борьбы.

Президент заметил, что целенаправленные действия Иосифа Сталина, которые начались намного раньше 1933 года, в том числе конфискация земли, урожая и т. п., привели к трагедии таких масштабов.

Он сообщил, что за два года работы над составлением Национальной книги памяти удалось установить почти 900 тыс. лиц, погибших в те годы, а также собрать более чем 200 тыс. свидетельств о жертвах Голодомора. «Какой масштаб должен быть этой трагедии, чтобы через 75 лет можно было собрать больше 1 млн. имен – мороз по коже продирает», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил надежду, что сегодняшняя презентация первого тома книги будет способствовать тому, что украинцы начнут больше интересоваться, как погибали их деды в 30-х годах.

Кроме того, в своем выступлении глава государства большое внимание уделил вопросу международного признания Голодомора, а также отношение к этим событиям церкви и политиков.

Он выразил благодарность всем украинским церквям разных конфессий, политическим силам, которые пришли к согласию в данном вопросе.

«Мы – украинцы, и не можем называть эти события иначе, нежели геноцид против украинского народа», - сказал Президент.

Также он поблагодарил отечественных дипломатов за большую работу по признанию Голодомора 1932-1933 годов в Украине на международном уровне.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил международные организации, структуры Европейского Союза за признание Большого Голода в Украине.

Он выразил надежду, что этот процесс будет продолжен, и мир с большим уважением отнесется к событиям этих лет в Украине.