Нардеп подозревает Минтопэнерго в лоббировании «частников»

Министерство топлива и енергетики несет прямую ответственность за сокращение выработки в Украине электроэнергии, остановку ядерных и тепловых энергоблоков, затоваривание складов ТЭС и угольных предприятий энергетическим углем, а также срыв расчетов за его поставки.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии народного депутата Украины, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по ТЭК Юрия БОЙКО.

«С 15 сентября по решению Минтопэнерго Украина начала импорт российской электроэнергии в объеме 500 МВт в месяц. Это было сделано негласно, украдкой, в режиме секретности. Эти действия привели к сокращению выработки электрической энергии в Украине и остановке наших собственных генерирующих мощностей», - сказал Ю.БОЙКО.

Как отметил депутат, решение об импорте электроэнергии из России было принято уже после появления первых признаков спада промышленного производства в Украине (по данным Госкомстата в августе и сентябре спад составлял 0,5% и 4,5% соответственно) и сопутствовавшего ему сокращения потребления электроэнергии.

«Еще тогда я критиковал это решение как несоответствующее национальным интересам и увеличивающее энергетическую зависимость нашей страны от России, что прямо противоречит программным принципам действовавшей коалиции», - отметил Ю.БОЙКО.

«Сегодня, когда сокращение спроса на электроэнергию стало обвальным, наличие обязательств по закупке электроэнергии в России вызвало дальнейшее падение внутреннего производства электроэнергии, перепроизводство угля и срыв расчетов за него», - считает депутат.

«В ноябре мощности ТЭС Украины загружены всего на 35% от их установленной мощности; потребление электроэнергии в октябре сократилось в целом по стране на 7,1%, в т.ч. в металлургии – на 28%, нефтехимии – на 24%.. – заявил Ю.БОЙКО. – Зачем в этих условиях страна ввозит импортную электроэнергию, которая дороже отечественной?».

По мнению Ю.БОЙКО, политика Минтопэнерго в сфере импорта-экспорта электроэнергии привела к сокращению выработки тока не только в тепловой генерации, но и по НАЭК «Энергоатом», объявившей о продлении сроков простоя трех атомных энергоблоков из-за снижения потребления электроэнергии. Кроме того, НАЭК «Энергоатом» рассматривает вывод из эксплуатации еще один энергоблок, что является беспрецедентным в период отопительного сезона.

«Я неоднократно заявлял, что реальная подоплека импортно-экспортной политики Минтопэнерго заключается в том, чтобы дать заработать частной посреднической компании, которые контролируют 100% импорта тока в Украину и 92% его экспорта. В сегодняшних условиях за эту политику приходится расплачиваться всей стране», - заключил Ю.БОЙКО.