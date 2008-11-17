Олег Тягнибок предлагает геополитическую стратегию

Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК считает, что Украина должна активизировать внешнюю политику в направлении создания Балто-Черноморского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок сказал эфире телеканала "ВДТ-6" Винницкого областного государственного телевидения.

По его словам, сейчас в Европе стали образовываться две горизонтальных параллели: Париж-Берлин-Москва и Мадрид-Рим-Белград-Москва.

"Украина в этой ситуации оказалась между “молотом и наковальней”. И нам нужно очень активно в этой ситуации вести свою внешнюю политику. Мы должны вместо "горизонтальной" Европы предложить "вертикальную" - так называемый Балто-Черноморский союз", - сказал лидер ВО "Свобода".

О.Тягнибок добавил, что в этом союзе естественными союзниками являются страны Скандинавии, Польша, Беларусь, Болгария.

"Нас интересует норвежский газ, который позволит диверсифицировать снабжение энергоносителей в Украину. Нас интересует сегодня Польша, возможно Беларусь, где рано или поздно, но политическая власть изменится. На Балканах мы должны обратить внимание на Болгарию и с ней активно сотрудничать, она может стать определенным сдерживающих фактором для Турции, которая зарится на наш Крым, и Румынии, которая, будучи членом НАТО, открыто выражает свои претензии на часть территории Украины", - сказал он.

О.Тягнибок отметил, что кроме этого, Украина должна восстановить свою роль в объединении ГУАМ и “продлить Балто-Черноморский союз до Каспия, что опять же нам дает доступ к энергоресурсам”.

“Россия, понимая, что сейчас идет перераспределение влияния в Европе и Украина может сыграть в нем ключевую роль в формировании своеобразного щита от тех двух параллелей, которые образуются в интересах России, начала активно влиять на то, чтобы в Украине возникала внутренняя нестабильность”, - заметил лидер ВО "Свобода".